Что происходит с певицей Азизой, от которой сбежал молодой муж-иностранец

В 2021 году певица Азиза впервые вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ, который младше артистки на 19 лет. Отношения развивались так стремительно, что влюбленные оформили отношения через несколько месяцев после знакомства.

Однако лодка любви разбилась о быт. Молодой муж постоянно мотался в Италию, а Азиза ждала его в Москве. Певица не сопровождала супруга. Ее удручала долгая дорога со стыковками, самолетами и сменой транспорта.

А последний визит Лортэ в Италию и вовсе затянулся на несколько месяцев. В итоге мужчина заявил Азизе, что не собирается возвращаться в Россию. Он уговаривал ее переехать к нему в Европу, но артистка не захотела бросать привычную жизнь. "Первый год очень было сложно. Было тяжело. А потом как-то раз я поняла, что с глаз долой — из сердца вон", - заключила артистка.

Теперь Азиза ищет мужчину, который будет не младше, а на лет пять постарше нее и не иностранец. Она мечтает об избраннике, могущем взвалить на себя груз проблем. "Хватит быть лошадью. Хватит быть самой сильной, самой лучшей, самой неподражаемой, неповторимой и самой ломовой. Нет, не надо. Уже можно и отдохнуть", - призналась Азиза.

Меж тем певица пока так и не оформила развод, поэтому официально еще замужем за молодым итальянцем, передает Пятый канал.