Путин: В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении

Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции складывается благоприятно для России. Президент при этом уточнил, что Россия в зоне СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении, добавил глава государства.

По словам Путина, политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.

Кроме того, президент заявил, что российская сторона не против пустить в зону окружения противника журналистов - в том числе украинских и западных. На это время ВС России готовы прекратить боевые действия в данной зоне. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Киев может устроить провокации во время нахождения СМИ в этой зоне.

Российские штурмовики уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске - репортаж "ТВ Центра".