Путин раскрыл сенсационные подробности характеристик "Буревестника"

Владимир Путин заявил, что межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", испытания которой недавно состоялись, имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.

Преимущество "Буревестника", продолжил Путин, в том, что ядерная силовая установка сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, а по размеру - в 1000 раз меньше. Установленный в "Буревестнике" атомный реактор запускается "в течение минут и секунд", указал также президент.

Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике" и в народном хозяйстве, и в лунной программе, отметил при этом глава государства.

Ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности России, но и в науке в целом, подытожил Путин.

Испытания крылатой ракеты "Буревестник" вызвали истерику на Западе - репортаж "ТВ Центра"