Путин: Россия испытала подводный аппарат "Посейдон"

Россия испытала подводный аппарат "Посейдон", заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, при испытаниях "Посейдона" удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени".

Российский лидер назвал огромным успехом испытание подводного аппарата с ядерной энергетической установкой. Путин также сообщил, что межконтинентальная ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство.

Глава государства отметил, что мощность "Посейдона" значительно превышает мощность ракеты "Сармат". Путин подчеркнул, что способов перехвата "Посейдона" не существует, передает РИА Новости.