Путин предупредил о риске провокаций ВСУ в присутствии СМИ

Россию беспокоит угроза того, что с украинской стороны могут быть предприняты провокации во время нахождения сотрудников средств массовой информации в зоне, где есть окруженный противник. Об этом рассказал в среду, 29 октября, российский лидер Владимир Путин.

Президент России отметил, что наши Вооруженные силы не против допуска в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных.

Однако в связи с этим "нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций", цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Журналисты уже не раз становились жертвами действий украинских националистов. Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания от удара украинского беспилотника. Кроме того, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич.

В апреле, награждая посмертно погибших в зоне СВО журналистов, Владимир Путин подчеркивал их мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.