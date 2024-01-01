Путин анонсировал принятие комплекса "Сармат" на боевое дежурство

Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат"в скором времени поступит на боевое дежурство. Об этом рассказал в среду, 29 октября, российский лидер Владимир Путин.

Информацией о новинках российского оборонно-промышленного комплекса президент поделился во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

Общаясь с пациентами госпиталя из числа участников специальной военной операции, глава государства сообщил, что "Сармат" "скоро появится на дежурстве" (цитаты по РИА Новости).

В феврале 2024 года Владимир Путин отмечал, что первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат" уже поставлены в войска — российская армия вскоре продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи признавал, что Россия продолжает активно восстанавливать свои неядерные силы, а боевую технику и боеприпасы она заменяет "беспрецедентными темпами".