После смерти отца принцу Уильяму придется спасать монархию: вот что натворил Карл III

Карл III с трудом смог приструнить оскандалившихся Сару Фергюсон и принца Эндрю. Парочка отказывалась покинуть 30-комнатный особняк Ройал-Лодж под Виндзором. Бывшие супруги внезапно объявили, что больше не намерены жить вместе, и раз им придется покинуть свой дом, то королю следует выделить им два коттеджа. При чем Эндрю положил глаз на недавно отремонтированный Фрогмор, в котором жили Гарри и Меган Маркл, а Ферги хотела заполучить Аделаиду, в которой сейчас живут принцесса Кейт принц Уильям.

Запросы герцога и герцогини Йоркских шокировали народ. Подмочившие репутацию Эндрю и Сара намеревались и дальше жить за счет налогоплательщиков, решили британцы. Подданные короля требовали отправить парочку на вольные хлеба. А особо рьяные теперь требуют провести референдум и положить конец монархии.

Но в дело вмешался принц Уэльский. Уильям надавил на отца, чтобы тот не только незамедлительно выселил родственников, но и лишил Эндрю титула принца. Поговаривают, что во дворце был скандал, но в итоге королю пришлось прислушаться к сыну.

"Добрый и миролюбивый Карл III колебался, лишь намекая Эндрю, что он должен отказаться от Ройал-Лодж, король не осмеливался вышвырнуть брата на улицу. Уильям — более решительный, чем его отец. И это больше не вопрос выбора: он должен быть жестким. Действительно, если он должен спасти монархию, он должен проявить характер", — пишет королевский биограф Эмили Мейтлис.

Народ еще помнит, как скромно жили Елизавета II и принц Филипп. Последний и вовсе после ухода на пенсию обосновался в Вуд Фарм — фермерском доме с пятью спальнями и конюшней. По сравнению с Ройал-Лодж Вуд Фарм — жилище бедняков. "Принц Эндрю должен сделать то же самое. Не претендовать на роскошных Фрогмор, а уйти в тень, поселиться в деревенской глуши и замолчать на долгие годы", — призывает Мейтлис.

По словам эксперта, в печальный день, когда будет объявлено о смерти нынешнего короля, будущее британской монархии окажется в руках Уильяма и Кейт. "Они просто не могут позволить себе быть нежными с Эндрю. Они должны быть жестокими, чтобы спасти саму монархию. То, что начиналось как секс-скандал, превратилось в вопрос сохранности короны", — заключила Мейтлис.