Дмитрий Дибров дал первое интервью после развода с женой Полиной

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Эти детали стали сенсацией в Сети, разразился скандал.

На протяжении последних месяцев в Сети активно муссировались интервью Полины Дибровой, ее любовника Романа Товстика и его супруги Елены. Некоторые откровения участников любовного квадрата умудрились растянуть на несколько эфиров телепрограмм. Молчал один Дмитрий Дибров. И вот только сейчас он заговорил.

Для начала популярный ведущий признался, что его тоже звали сняться в телешоу, но он отказался. "Конечно, меня звали, и самым главным героем, и уж набрали бы каких-нибудь влиятельных, достойных людей, которые превозносили мои успехи в жизни. Но не хочу. Не мой жанр", - объяснил Дибров.

По мнению шоумена, любые его слова могли бы исковеркать, к тому же он не желает наносить вред бывшей жене, с которой прожил более 15 лет и родил троих сыновей. Кстати, именно ради наследников Дибров позволил бывшей супруге вывезти детей за границу отдохнуть.

Что касается будущих любовных отношений, то телеведущий ничего не загадывает. Специально новую даму сердца он не ищет, но не исключает, что еще может быть счастлив. Причем 65-летний Дмитрий Дибров не стесняется говорить, что для него важен горячий темперамент потенциальной партнерши.

"Пусть не прозвучит вульгарно, но до ЗАГСа я бы обязательно хотел знать, какое место в стране мятых простыней она занимает. Без этого не получится. Видите ли, секс — это не петух курочку потоптал. Под сексом мы понимаем фантастический акт служения одного другой и другой одному. Секс — самое удивительное, что есть на свете, особенно, если любишь", - рассказал телеведущий в интервью Юлии Прудько.