Путин объяснил героизм российских бойцов: Это в генах у нас

Российские бойцы в ходе специальной военной операции воюют достойно. Об этом заявил в среду, 29 октября, российский лидер Владимир Путин.

Президент побывал в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве и пообщался с проходящими там лечение бойцами. Первое, что подчеркнул Владимир Путин, — это мужество участников СВО.

Как отметил глава государства, он "не уверен, что вы знали в деталях, как воевал ваш дед", однако "сам воюешь так же, как дед". Это, по словам Владимира Путина, подтверждает: "Это в генах у нас".

То, что делают российские Вооруженные силы, — это важнейшее дело, которым занимается вся наша страна, цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин и прежде, обращаясь к участникам СВО, подчеркивал, что правда — на нашей стороне, поэтому победа будет за нами. Вся страна поддерживает отважных бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.