Новые американские санкции в отношении российских энергетических компаний не только не подорвали для России торговлю нефтью, но и вызвали обратный эффект.

Как отмечает OilPrice, Китай не отказался от закупок российских энергоносителей и даже нарастил объемы. В частности, нефтеперерабатывающий завод "Юлунь" (Yulong) прежде закупал сырье преимущественно из Канады и Ирана, смешивая его с российской нефтью в небольшом количестве.

После введения Вашингтоном санкций против "Роснефти" и "Лукойла" китайский завод перешел на российскую нефть практически полностью — на нее приходится теперь 350 тысяч баррелей в сутки из общей ежесуточной потребности "Юлунь" в 400 тысяч баррелей.

Объясняется это тем, что российские поставщики после вступления в силу санкций Соединенных Штатов готовы предоставлять Китаю более существенные скидки на нефть, чем и пользуются китайские покупатели.

На этом фоне глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предупредил, что в энергетике наша страна "не может быть полностью заменена". Он заявил, что антироссийские санкции могут привести к сокращению поставок энергоносителей на мировой рынок и, как результат, к росту цен на нефть в мире, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала на то, что западные санкции, направленные на финансовую и технологическую изоляцию России, не возымели эффекта. Чиновница подчеркнула, что западные государства своей рестрикционной политикой стремились "порвать" Россию, но "порвались" сами.

В Великобритании признавали, что антироссийские рестрикции "не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России". Санкции не только не заставят Москву согласиться на требования Запада, но и принесут пользу российской стороне.