Эстония опровергла сообщения о подводном шпионаже России

Власти Эстонии не подтверждают информацию немецких СМИ о "подводном шпионаже" России, для которого, якобы, используется затонувший в Балтийском море паром Estonia. Эстонское издание ERR ссылается на Минобороны республики.

Немецкие СМИ утверждали, что Москва может использовать паром для учений и шпионажа в отношении НАТО. В Минобороны Эстонии, в свою очередь, заявили, что наблюдают за происходящим в Балтийском море, а участок, где затонул паром, — одно из наиболее контролируемых мест. Кроме того, в этом районе действует запрет на погружения и остановку кораблей, а место находится в зоне ответственности Финляндии.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года во время шторма в Балтийском море по пути из Таллина в Стокгольм. В Германии ранее сообщили, что Россия якобы использует затонувшее судно в качестве учебного полигона для подводных операций и как укрытие для шпионских технологий.