В "Буревестнике" усмотрели угрозу неприкосновенности территории США

Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" грозит подорвать неприкосновенность США. Под угрозой и американские гарантии безопасности союзникам Вашингтона, пишет Asia Times.

Авторы отмечают, что проведенное Россией испытание сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого. Кроме того, это грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США.

Подчеркивается, что "Буревестник" может вогнать США в непомерные расходы ради создания систем противоракетной защиты. При этом их эффективность против такого вида вооружения вовсе не гарантирована. Президент России Владимир Путин накануне назвал ракету с ядерной энергетической установкой уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире.