Путин навестил раненых в Центральном военном госпитале и сделал ряд важных заявлений

Кадры из военного госпиталя, где в среду побывал президент: за столом - раненые бойцы 127-й отдельной разведывательной бригады. Всех волнуют новости с фронта.

Путин: "Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. В двух местах, как вы знаете, публично уже сказали об этом, в двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокированным в окружении".

Факт окружения Генштаб ВСУ не признает и, похоже, готов бросить своих людей. Российский президент предложил пустить внутрь "котлов" журналистов - иностранных, в том числе украинских.

Путин: "С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит. Убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в "Азовстали".

Готова ли к этому украинская сторона - вопрос открытый.

Путин: "Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время – на несколько часов, на два, на три, на шесть часов – с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Самое главное – это избежать провокаций с украинской стороны с тем, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие".

Говорил Путин и о стратегических прорывах российского государства в обеспечении обороноспособности. Совсем недавно была испытана российская межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Президент рассказал подробнее о размере установленного там новейшего ядерного двигателя: "В тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке. В тысячу раз. Если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. В народном хозяйстве сможем это применять. Это прорыв не только в области повышения обороноспособности, но и в целом в науке".

Вслед за "Буревестником" испытания прошел "Посейдон".

Путин: "Вы должны это знать: вчера провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса. Это подводное безэкипажное подводные изделие – "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определённое количество времени. Это огромный успех. Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат". Такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он еще на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве. Но "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует".

Зашла речь и о преемственности поколений. Прапорщик Иван Лёксин, сидящий по правую руку от президента, благодаря сегодняшней встрече узнал боевой путь своего деда - тоже Ивана Лёксина. Он был одним из легендарных Подольских курсантов, защищавших Москву.

Иван Лёксин, участник СВО: "Подвиги наших дедов нашли широкое отражение в кинематографе, в литературе. Мне бы хотелось, чтобы подвиги современных разведчиков, современных спецназовцев также нашли отражение в кинематографе, в литературе".

Именно Лёксин подарил Путину на день рождения одну из двух икон, написанных на плитах бронежилета.

Путин: "Здесь следы от пуль, которые вошли вот в эти иконы. Защитившие ваше здоровье, вашу жизнь. И вы мне их прислали в подарок".

Президент захватил с собой расписанные бронепластины, чтобы сказать спасибо.

Путин: "Для меня было необычным, честного говоря, что вы, находясь в такой ситуации, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а, по сути дела, святыни, которые спасли вам жизнь".

Вторая икона, остановившая пулю, принадлежала младшему сержанту Руслану Колыванову. Путин пришел к нему в палату. Президент тоже был не с пустыми руками. Вручил бойцу командирские часы, икону и нагрудный знак.

Каждый из этих раненых бойцов - герой. 127-я отдельная разведывательная бригада из Севастополя не раз выполняла сложнейшие боевые задачи в зоне СВО на херсонском направлении. Вернувшись в Кремль, президент подписал указ о присвоении бригаде почетного наименования "гвардейская".