Число жертв взрыва в Копейске достигло 23

В Копейске завершены аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва на заводе. Об этом рассказали в среду, 29 октября, в пресс-службе правительства Челябинской области.

Там подчеркнули, что в итоговом списке жертв трагедии — 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать.

Работа следственных органов продолжается, цитирует сообщение регионального правительства "Коммерсантъ".

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что семьи человек в результате взрыва на заводе в Копейске получат выплаты в размере 10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести полученных ранений и травм, получат компенсации в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей.