Польша объявила о перехвате российского Ил-20

Пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши перехватила российский самолет, летевший над Балтийским морем. Такое заявление сделало в среду, 29 октября, оперативное командование польской армии.

Как утверждают в ВС Польши, российский самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не предоставив план полета и отключив транспондер.

Польские истребители его "визуально идентифицировали, перехватили и сопроводили до выхода из зоны своей ответственности". При этом Варшава признает, что воздушное пространство Польши нарушено не было, сообщает РИА Новости.

Российское Министерство обороны пока не давало комментариев в связи с этими заявлениями польской стороны.

Ранее в Министерстве иностранных дел России отмечали, что Североатлантический альянс активизировал разведывательную деятельность у морских и воздушных границ России на Балтике и Черном море. НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не усматривает необходимости сбивать нарушившие его воздушное пространство боевые самолеты, если те не представляют непосредственной угрозы.