Тарасов публично унизил родившую ему четверых детей Костенко

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился. Костенко родила Тарасову четверых детей.

Но футболист все меньше заботится о жене и все чаще упрекает ее. Дошло до того, что Дмитрий перестал сдерживаться, даже когда записывает видео для соцсетей. Так, во время совместной поездки на машине спортсмен упрекнул Анастасию в том, что она позволяет себе долго спать и намекнул, что она не слишком хорошая хозяйка.

"Ты поздно встаешь. Надо вставать утром, заряжаться и идти. А так что спать…" — заявил Тарасов жене.

Костенко от такого опешила и тут же принялась оправдываться. Модель объяснила, что у нее нет энергии, потому что четвертые роды были не так давно и организм еще не восстановился. Младшему сыну пары всего полтора года. Настя отметила, что уже давно не может нормально выспаться, ведь днями и ночами присматривает за детьми.

Тарасов, похоже, был непреклонен и продолжил намекать, что Костенко просто слишком ленива. Стоит отметить, что футболист не впервые унижает избранницу. Он то и дело публикует ее в невыгодном свете и будто издевается.

Поклонники вступились за Анастасию. Народ советует ей бежать от такого мужа-эгоиста. "Ох, все они одинаковые, мужики эти… Особенно когда маленькие дети есть, мужики сами начинают вести себя как малыши"; "Любящий человек никогда не будет упрекать жену в том, что она устала и хочет поспать"; "Дима, может просто одну ночку подежуришь с детьми, а Настя поспит?!" — возмущаются поклонники Костенко.