Франция решила экстрадировать в США российского баскетболиста Касаткина

Суд в Париже принял решение выдать российского баскетболиста Даниила Касаткина Соединенным Штатам, где спортсмена обвиняют в кибермошенничестве.

Как сообщает РИА Новости, суд постановил удовлетворить запрос американских властей об экстрадиции. Однако это решение еще предстоит одобрить главе Минюста Франции и французскому премьеру.

В США Касаткину грозит до 25 лет тюрьмы по обвинениям о компьютерном и электронном мошенничестве.

В июне Даниила Касаткина задержали по запросу американских властей в аэропорту Парижа — в "город любви" он прилетел с намерением сделать своей девушке предложение руки и сердца, но оказался за решеткой. Российским дипломатам отказали в доступе к соотечественнику.

Адвокат, представляющий интересы Касаткина, подчеркивал нелепость обвинений в адрес своего доверителя. Спортсмен каждую свободную минуту тратил на тренировки, а компьютер едва умел включать. Возможно, преступную деятельность вел человек, у которого россиянин купил ноутбук — следствие утверждает, что кибератаки совершались с этого устройства.