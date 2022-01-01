Toyota провела тайные переговоры о возвращении на российский рынок

Компания Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами в связи с заинтересованностью в возвращении к работе в России.

Как сообщает Autonews.ru, бывший руководитель ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев подтвердил информацию о переговорах — Toyota, по его словам, провела несколько дилерских конференций и лоббирует доставку своих автомобилей через Китай.

Источники отмечают, что участники тайных переговоров обсудили различные варианты взаимодействия Toyota с российскими дилерами. Российское представительство Toyota подтвердило проведение встреч и конференций с дилерами в России.

В августе сообщалось, что южнокорейский производитель автомобилей Hyundai, покинувший российский рынок в 2022 году после начала спецоперации на Украине, решил зарегистрировать несколько товарных знаков в России. Компания подала в Роспатент шесть заявок.

При этом комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к кабмину с предложениями относительно возвращения в Россию иностранных автоконцернов. Сенаторы хотят гарантий сохранения производства в нашей стране, даже если иностранцы снова вздумают покинуть российский рынок.