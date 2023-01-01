Камилла Паркер-Боулз требует у Карла III титул принца для своего сына. Он наследник королевы!

Камилла и Чарльз познакомились в 1970 году на одном из светских мероприятий. Девушка покорила принца бестактностью, чувством юмора и свободой. Но оба понимали, что Елизавета II их брак не одобрит.

Роман продолжался около года, а потом Чарльза отослали служить на флот. Камилла погоревала пару лет, да вышла замуж за офицера Британской армии Эндрю Паркера-Боулза. В браке родились двое детей: Том и Лора. При этом встречи с будущим королем не прекратились. Даже когда Чарльз в 1981 году женился на Диане, Камилла всегда была рядом.

Когда рухнул брак принца и принцессы Уэльских, Паркер-Боулз тоже ушла от мужа. Но развод первой оформила Камилла. Эксперты считают, что Чарльз был готов отвести зазнобы под венец, несмотря на запреты матери, но произошла трагедия, которая снова перевернула их жизни. Погибла принцесса Диана. На Камиллу обрушился шквал критики.

Еще почти 10 лет Паркер-Боулз ждала, чтобы стать официальной женой Чарльза. А потом годами пыталась обелить свое имя. В итоге, в мае 2023 года Камилла получила титул королевы Великобритании. Сплетники из дворца поговаривают, что чувства Паркер-Боулз к Карлу III остыли давно, супруги неделями не видят друг друга. Но якобы у Камиллы есть цель — она мечтает о титуле принца для своего старшего сына Тома. Наследник королевы должен быть принцем, звучит вполне логично, вот только вряд ли британский народ потерпит такое.

Сам Том понимает, что это уже чересчур. Сын Паркер-Боулз пошутил, что подданные пойдут штурмом на ворота Букингемского дворца, если он станет принцем. Он отметил, что ни в коем случае не хотел бы такого.

"Я говорю вам, что это был бы самый быстрый способ революции. Я думаю, что мы достаточно сбалансированная, трезвая и разумная страна в целом. Но если бы я внезапно стал принцем, думаю, что ворота Букингемского дворца взяли бы штурмом. Это было бы ужасно", — поделился Том в подкасте Radio Times.