Кремль раскрыл новые детали испытаний "Посейдона"

Морской аппарат "Посейдон" — это абсолютно новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности России. На это указал в среду, 29 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля рассказал, что президент Владимир Путин не наблюдал за испытаниями "Посейдона" лично, однако ему представили соответствующие доклады — глава государства внимательно отслеживал информацию.

В ответ на вопрос о том, уведомляла ли Москва американскую сторону об этих испытаниях, Песков подчеркнул, что вооружения вроде "Посейдона" испытывают в соответствии с международными правилами, сообщает ТАСС.

Незадолго до этого Владимир Путин рассказал, что новейшая система "Посейдон" обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и "практически неуязвима для противника". Она может быть оснащена как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит ей поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В феврале 2024 года глава государства во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал, что российская "оборонка" продолжает разрабатывать новые и совершенствовать уже имеющиеся образцы оружия и боевой техники. Тогда Владимир Путин пообещал, что о достижениях российских оружейников скоро появится новая информация.