Если не будет угроз из Европы, то Союзному государству России и Беларуси не потребуются дополнительные меры защиты. Об этом заявил в среду, 29 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили разъяснить ситуацию с развертыванием ракетных систем "Орешник" на белорусской территории — из Минска прозвучали противоречивые сигналы. Сначала президент Беларуси Александр Лукашенко изъявил готовность отказаться от "Орешника" при аналогичных шагах европейских стран. Вслед за этим пресс-секретарь Лукашенко заявила, что российские комплексы поставят на боевое дежурство в декабре — "всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны".

Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что при отсутствии угроз со стороны Европы не потребовались бы и защитные меры в виде "Орешника".

Политик также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы общность государств в Евразии не забывалась, хотя ряд государств бывшего Советского Союза пытаются противопоставлять историческим корням народов сиюминутные цели.