СМИ заранее назвали Си Цзиньпина победителем встречи с Трампом

Любой исход встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане станет победой для Китая - такое заявление прозвучало на американском телеканале CNN. По мнению журналистов, как только китайский лидер войдет в комнату для переговоров, в отношениях Пекина и Вашингтона наступит новая эра. Сам же хозяин Белого дома считает, что встреча принесет положительные результаты для обеих сторон. Не исключено, что настроение Трампу подняли подарки лидера Южной Кореи.

Репортаж Александры Сергомасовой.