Побег агрессивных зараженных макак в штате Миссисипи стал главной темой американских новостей

Так обычно начинаются фильмы ужасов про эпидемии, грозящие уничтожить все человечество. Миссисипи - один из самых заброшенных и депрессивных штатов США. Много пустующих и малоразвитых территорий. Идеальное место для завязки хоррора о зомби-апокалипсисе.

По местному шоссе движется грузовичок. В фургоне - 21 макака. Лабораторных животных везут из расположенного в Луизиане Национального исследовательского центра приматов Тулейнского университета. На подопытных обезьянах там тестируют лекарства от ВИЧ и СПИДа, лейкемии, болезни Лайма, вирусов ветрянки и Зика, туберкулеза и ковида. До пункта назначения - испытательного центра во Флориде - опасный груз не доехал. В перехваченном по рации сообщении об аварии, несмотря на помехи, слышна сильная тревога.

Часть сбежавших макак полицейским удалось ликвидировать на месте. По официальной версии, в бегах до сих пор только одно животное. По данным шерифа, животные были заражены несколькими вирусами, в том числе гепатитом C и коронавирусом.

Университет Тулейна выступил со странным заявлением: мол, сбежавшие обезьяны относятся к другому, не подопытному виду. И они не заразны. Но панику, охватившую американцев, это не развеяло.

"Какой мягкий, успокаивающий тон официальных заявлений! Но очевидцы рассказывают: после этой аварии люди в костюмах биозащиты бегали за агрессивными приматами по лесу. Полиции Миссисипи сказали отстреливать сбежавших обезьян или усыплять их на месте, что противоречит заявлениям об отсутствии опасности", - заявил корреспондент Next News Network.

Ежегодно исследовательский центр приматов частного университета Тулейна получает более 100 миллионов долларов из бюджета. И регулярно становится фигурантом громких скандалов. Раз в несколько лет из него сбегают зараженные обезьяны. Зоозащитники выкладывали ролики, в каких жутких условиях содержатся подопытные. Проверки выявляли антисанитарию и нарушение требований биозащиты. Любую другую организацию в подобной ситуации бы закрыли. Но лаборатория существует, ей регулярно увеличивают финансирование. Видимо, за очень важные для властей разработки. 10 лет назад центр стал источником утечки смертельной бактерии, которая является потенциальным агентом биологического террора.