Мишустин обсудил с главой "РусГидро" развитие энергетики и импортозамещение

Энергетика - фундамент для роста экономики страны, соцсферы и благополучия граждан. "РусГидро" занимается производством электро- и тепловой энергии, а также развитием необходимой инфраструктуры. По мнению премьера Михаила Мишустина, у компании особая роль в бесперебойной поставке ресурсов.

На встрече с гендиректором "Русгидро" Виктором Хмариным обсуждалась подготовка кадров для отрасли. Ежегодно практику в компании проходит около 2,5 тыс. студентов из 20 вузов-партнеров. Премьер предложил компании участвовать в формировании учебных планов в инженерных школах .

Речь шла и о поддержке тех, кто сейчас защищает нашу страну. Более полутора тысяч сотрудников компании стали участниками СВО. И "РусГидро" обеспечивает им единовременные выплаты и ежемесячно начисляет пособия их семьям.

Что касается импортозамещения, холдинг практически не использует зарубежное оборудование: все, необходимое для работы, производится в России. Сейчас идет переход на отечественное программное обеспечение.