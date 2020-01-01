От вида могилы Ирины Скобцевой сжимается сердце: смотрит, как живая

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончался 20 октября 2020 года. Актрису похоронили на 10-м участке Новодевичьего кладбища, в одну могилу с мужем.

Ирина Константиновна стала третьей и последней женой известного актера и режиссера Сергея Бондарчука. Любимого супруга, умершего от инфаркта, она пережила на 26 лет и ушла в день его смерти – 20 октября.

С Бондарчуком Скобцева познакомилась на троллейбусной остановке около киностудии им. Горького. Режиссер тогда был женат на актрисе Инне Макаровой, растил дочь Наташу, и дальше знакомства в тот раз дело не пошло. Вторая встреча произошла через полтора года на съемочной площадке фильма "Отелло". Исполнитель заглавной роли Бондарчук все-таки по уши влюбился в партнершу, которая играла Дездемону. Не сразу решился развестись, но в итоге переехал к Скобцевой. Инна Макарова боролась за свою семью всеми возможными способами, до конца жизни она не простила бывшего мужа и называла Ирину хищницей.

В 1994-м не стало Бондарчука. Причиной смерти назвали инфаркт миокарда. Артисту было 74 года. Ирина Константиновна тяжело переживала утрату.

Прошло чуть больше 10 лет, и актриса столкнулась с новой утратой. В 2009 году от рака скончалась дочь Бондарчука и Скобцевой Алена. Ей было 47 лет. Актрису похоронили рядом с отцом.

Когда не стало и Ирины Константиновны, семья решила объединить могилы мемориальным комплексом. В центре находится высокая стела в форме креста, а по бокам два низких мраморных куба с именами усопших, датами жизни и изображением православного креста. На землю уложили газон, а от других могил отгородили белым бордюром.

Интересно, что ни у Алены, ни у Сергея Федоровича нет на могилах портретов. Фотографию установили только Ирине Константиновне. Поклонники признаются, что от снимка сжимается сердце, ведь с черно-белого портрета невероятной красоты актриса Скобцева смотрит пронзительным взглядом, словно живая.