Подмосковного депутата Аратову наказали за матерщину в адрес жителей

Главу фракции "Единая Россия" в совете депутатов подмосковного города Дубна Екатерину Аратову досрочно сняли с партийной должности. Об этом рассказали в среду, 29 октября, в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Как уточнили в партии, соответствующее решение было принято на собрании местного депутатского объединения "Единой России" единогласно.

Наряду с этим президиум регионального политического совета подмосковного отделения ЕР объявил Аратовой выговор за действия, дискредитирующие политсилу, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Перепелицын отметил, что Екатерина Аратова позволила себе нецензурные высказывания, будучи уже сторонником партии, что предполагает соблюдение этических правил "Единой России".

В Иркутской области несколько лет назад в похожий скандал угодила глава пресс-службы губернатора и правительства. Ирина Алашкевич назвала пострадавших от паводков жителей Тулуна бичевней и быдлом. Когда запись высказываний чиновницы стала достоянием общественности, ей пришлось извиниться и уволиться.