Люди, призывающие не бояться Россию, жестоко ошибаются. Такое мнение высказал в среду, 29 октября, бельгийский министр обороны Тео Франкен.

Как отметил политик, Россия — это "геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом". Россияне "победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах".

В то же время, напомнил Франкен, у Европе даже нет центрального командования. За исключением нескольких подразделений Еврокорпуса в Страсбурге "у нас нет ничего, что можно немедленно бросить в бой", сообщает De Morgen.

Ранее российское посольство в Бельгии в ответ на угрозы Франкена "стереть Москву с карты мира" порекомендовало не "смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку" со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков", а заняться решением собственных внутренних проблем, включая резкое ухудшение уровня жизни населения Бельгии.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что если не будет угроз из Европы, то Союзному государству России и Беларуси не потребуются дополнительные меры защиты. Так политик прокомментировал сообщения из Минска о том, что новейший российский ракетный комплекс "Орешник" развернут на белорусской территории уже в декабре.