ПВО сбила 170 украинских БПЛА над Россией в ночь на 30 октября

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 170 беспилотников над регионами России.

48 БПЛА уничтожены над Брянской областью, 21 – над Воронежской областью, 16 – над Нижегородской областью, 15 – над Калужской областью, 14 – над Ростовской областью, 10 – над Курской областью, 9 – над Москвой и областью.

По пять беспилотников сбиты над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, по четыре – над Белгородской и Орловской областями, а также Крымом. 1 БПЛА уничтожен над Липецкой областью.

Все дроны были самолетного типа, уточнили в Минобороны России. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В Брянской, Тульской и Калужской областях пострадавших и разрушений нет. В Воронежской области тоже обошлось без пострадавших, но есть разрушения на земле – повреждены шесть жилых домов, школа, автомобиль и сельхозпредприятие. В Ростовской области повреждены два частных дома.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 100 беспилотников.