Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Хмельницкой области и в Днепропетровске, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей. Активно атакуют врага и наши бойцы в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение противнику наносит армейская авиация. На кадрах вертолет Ми-28НМ. Легкая многоцелевая управляемая ракета ложится точно в цель. Обнаруженный разведкой пункт управления БПЛА неонацистов ликвидирован.

Мощную огневую поддержку с воздуха штурмовым отрядам на передовой обеспечивают операторы ударных дронов. На Северском направлении ударом "Молнии" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. А на Красноармейском участке - скопление бронетехники и живой силы накрыли "Ураганом".

220-миллимитровые реактивные снаряды достают цели на дистанции до 32 километров. Без промаха бьют расчеты ствольной артиллерии. В этот раз выстрелами "Пиона" поражен опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе.