Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Гвардии рядовой Дмитрий Бабушкин, заправляя боевую машину "Град" топливом, заметил приближающийся FPV-дрон противника, открыл прицельный огонь из штатного оружия и уничтожил беспилотник. Благодаря грамотным действиям Дмитрия наши военные не понесли потерь и обеспечили огневую поддержку мотострелковым подразделениям.

Гвардии рядовой Никита Казак под плотным обстрелом со стороны ВСУ продолжал подавать боеприпасы для самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". В результате наши военные уничтожили вражеский склад и живую силу противника, не понеся потерь, и позволили российским штурмовикам продвинуться вперёд.