Игорь Юшков оценил ущерб от американских санкций

Рассуждая о возможностях договориться с Москвой, западные политики одновременно продолжают давить на нашу страну санкциями. Как встретили в эти дни российские нефтяники сообщения о новых ограничениях? В какой мере может пострадать наш нефтегазовый экспорт и доходы бюджета? Используют ли западные конкуренты режим санкций для вытеснения российских корпораций с мирового рынка?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с экспертом Финансового университета при Правительстве России Игорем Юшковым.

"Для государства особого ущерба (от санкций – прим. ред.) особо не будет, это корпоративная история, они должны перестроить схему продаж. И отдельная история – это то, что будет происходить с активами. И мы видели на примере "Газпромнефти", что в Европе наиболее жесткие последствия идут. Там США требуют, чтобы из европейского актива вообще вышла российская компания, даже если сократила свою долю ниже контрольного пакета", - отметил он.

