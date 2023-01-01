65-летний Игорь Николаев тает на глазах: ножки-палочки и уставший взгляд

Певец и композитор, любимец женщин Игорь Николаев в последнее время стремительно теряет вес. Поклонники 65-летнего артиста бью тревогу.

Осенью Николаев отправился в тур по России, артист даже пропустил день рождения дочери, на праздничную дату у него был запланирован концерт. Народ в восторге от возможности увидеть и послушать певца вживую. Но зрители заметили, что мэтр очень сильно похудел.

"У нас в Сургуте отработал Николаев фантастически, но глаза были уставшие. Наверное после дороги сразу на концерт"; "В восторге от Николаева! Я теперь его фанатка. Вот только на ножки-палочки аж больно смотреть было, надо больше спортом заниматься"; "Пел прекрасно, но как будто бы похудел сильно. Были на концерте в Москве несколько лет назад, сидели подальше, Николаев тогда показался прям пухлячком", — обсуждают пользователи Сети в YouTube, публикуя отрывки выступлений мэтра.

Отметим, что исполнитель хита "Такси" несколько раз попадал в больницу с сердечными приступами. Осенью 2023 года у него диагностировали обширный инфаркт миокарда. Артисту сделали коронарное шунтирование и дали рекомендации по реабилитации, среди которых было сбросить лишний вес.