МИД России рассказал, когда состоится новая встреча Путина и Трампа

Решение о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет принято после того, как будет подготовлено ее содержание. Об этом рассказал в среду, 29 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат выразил убежденность в том, что главы государств примут решение о новой встрече, "когда содержание мы подготовим". Замминистра напомнил, что "мы говорили с первого дня, что главное — это содержание".

Также Рябков заявил, что "рамки, созданные встречей наших лидеров в Анкоридже, должны наполняться конкретикой, договоренностями, решениями". Именно на этой основе надо двигаться вперед, цитирует политика ТАСС.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что принципиальная готовность провести такую встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется. Однако пока нет никаких ориентиров по срокам.

Тем временем источники рассказали, почему Трамп резко изменил свои планы, отменив саммит в Будапеште. Как выяснилось, внезапный сдвиг был вызван оценкой госсекретаря США Марко Рубио — давнего "ястреба", который однажды назвал Владимира Путина "гангстером".