Володин предложил ограничить выплату пенсий иноагентам до возвращения в Россию

Если лицо, признанное в России иностранным агентом, является получателем российской пенсии, нужно перечислять пенсионные выплаты на специальные счета. Такую инициативу озвучил в среду, 29 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик выразил недовольство тем, что "человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России".

Володин предложил зачислять пенсии иноагентов на спецсчета и выдавать эти деньги только тем, кто вернется в Россию: "Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам".

В целом законы, регулирующие деятельность иноагентов, в России пока слишком мягкие, заметил парламентарий. По его мнению, "именно работа пятой колонны, работа тех, кто получает средства из-за рубежа, разрушительна" (цитаты по ТАСС).

Годом ранее в России разобрались со средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, зарегистрированных на иностранных агентов. Любые доходы от творческой деятельности иноагентов предписано зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого является обязательным для обладателей такого статуса. Доступ к деньгам можно получить лишь после снятия статуса иностранного агента.

Наряду с этим президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, корректирующие условия привлечения к уголовной ответственности лиц, признанных иностранными агентами. Теперь для этого достаточно совершения одного административного нарушения в течение года.