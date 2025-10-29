Брошенный знаменитыми друзьями Роман Попов страдал от одиночества и за месяц до смерти спрашивал: "Ну и где они все?"

Роман Попов скончался 28 октября. Ему было 40 лет. Состояние больного раком актера ухудшилось 11 октября, его увезли в реанимацию, провели срочную операцию, но организм звезды "Полицейского с Рублевки" был слишком ослаблен, Попов впал в кому и больше из нее не вышел.

Печальная новость шокировала не только многочисленных поклонников артиста, но и его коллег. Свои соболезнования выразили актеры Александр Петров, Марина Федункив, Гарик Харламов, Сергей Бурунов и многие другие.

Но, как стало известно "Московскому комсомольцу", звездные друзья бросили Романа перед его смертью. Источник из близкого окружения Попова рассказал, что актер страдал от одиночества и за месяц до смерти спрашивал: "Ну и где они все?"

"Ромку перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он заболел тяжело, никто к нему не приезжал и не звонил", — уверяет инсайдер газеты.

Незадолго до кончины Попов практически ослеп, он не мог отвечать на сообщения, но по телефону разговаривал с удовольствием. "Ромка не мог переписываться. Но человеку можно было всегда позвонить: ему бы дали трубку, он бы пообщался. Но нет: никто не звонил. Все про Ромку забыли", – поделились в окружении артиста.

Единственными, кто регулярно приезжал в гости, были участники фестиваля имени Василия Ланового "Алые паруса". В последние месяцы жизни Попов очень нуждался в общении, это придавало ему сил. Когда приходили гости, артист очень радовался, даже шутил и находил в себе силы на долгие разговоры.