Глава Белгородского района чудом спаслась от дрона ВСУ

Руководитель администрации Белгородского района Белгородской области Татьяна Круглякова спаслась от удара украинского беспилотника, который буквально гнался за автомобилем чиновницы. Об этом рассказали в среду, 29 октября, в региональном оперативном штабе.

Как уточнил оперштаб в официальном Telegram-канале, во время рабочей поездки Кругляковой по приграничью ее машину от населенного пункта Салтыково преследовал вражеский дрон.

БПЛА все-таки догнал автомобиль в Ясных Зорях. Однако Круглякова и водитель успели выскочить из машины непосредственно перед ударом. Оба человека уцелели, автомобиль сгорел.

Как подчеркнул глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб — это уже не первый такой случай. ВСУ вновь подтвердили свою тактику, направленную на устрашение мирных жителей, однако сломить россиян не удастся, заявил Гладков.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Шеремет пообещал, что военные преступники заплатят высокую цену за свои атаки — возмездие не за горами, киевский режим поплатится за свои преступления.