Стороны конфликта на Украине уже "находятся на пути к миру" и "к лучшему пониманию друг друга". Такое заявление сделал в среду, 29 октября, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Свою оценку Дмитриев высказал после встречи с официальными лицами из США. На вопрос, возможен ли мир на Украине в течение одного года, он ответил утвердительно.

При этом глава РФПИ отметил, что стороны приблизились "к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным", сообщает "Коммерсантъ".

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский после повторной поездки в Вашингтон заявил, что "эту войну так быстро закончить не удается", однако "мы приблизились к возможному окончанию войны".

Незадолго до этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что Украина планирует продолжать военные действия против России еще три года — Европа, по словам польского политика, готова на протяжении этого срока оказывать киевскому режиму необходимую поддержку.