Азиатский визит Дональда Трампа превратился в яркое театральное шоу

Нобелевку не дали, зато корону вручили. Азиатский визит Дональда Трампа просто не мог не вылиться в яркое театральное шоу. Побеждать, кроме Китая, ему здесь некого. Сюжет иной - отчёты о его встречах на высшем уровне напоминают приём хана, который приехал за данью.

В гонке подношений большому гостю всех перещеголял президент Южной Кореи: Ли Чжэ Мён вручил американскому лидеру высшую государственную награду страны - Большой орден "Мугунхва". И чтобы два раза за подарками не бегать, подарил копию золотой короны из древней королевской гробницы. Такой праздник, что ноги сами в пляс идут.

По части танцев это азиатское турне вообще переплюнуло все визиты бульдозера американской политики. По прибытии в Малайзию Трампа в аэропорту приветствовали бойкими плясками. Он и давай коленца выкидывать. Прямо на красной дорожке.

В то время как Израиль наносил новые удары по сектору Газа, наплевав на вечный мир, который установил совсем недавно американский президент, Дональд-наше-всё рассказывал политикам и бизнесменам региона, о чём он с ними уже договорился. Правда, в Японии осечка вышла. Корпорация "Тойота" опровергла слова Дональда Фредовича о том, что обещала вложить в американскую экономику 10 миллиардов долларов. Но разве это может испортить танцевальную вечеринку?

Снос восточного крыла Белого дома, на месте которого президент решил построить бальный зал, обрастает интересными подробностями. Администрация президента уволила членов комиссии, которая должна была утвердить проект того самого бального зала с позолотой и хрустальными люстрами. Журналисты "Вашингтон пост" утверждают, что это ещё не финал: Трамп намерен построить Триумфальную арку в Вашингтоне. Чья фигура украсит это творение – объяснять не надо.

Танцевальное шоу продолжается. И весь мир подождёт. В действительности всё не так, как на самом деле.