68-летний Амаяк Акопян выступил с печальным заявлением: "Я больше выступать не могу"

Ведущий передачи "Спокойной ночи, малыши!" в последнее время редко появляется на публике. Амаяку Акопяну уже 68 лет. Теперь Рахат Лукумыч ведет уединенный образ жизни, но если поклонники узнают его на московских улицах, то никогда не отказывает в фотографии.

Оказывается, артист перестал выступать из-за проблем со здоровьем. "Я не очень хорошо себя чувствую, я больше выступать не могу, мне даже преподавать трудно", — опечалил поклонников заявлением Акопян.

Артист получает неплохую пенсию — около 60 тысяч рублей, но отмечает, что с трудом смог бы прожить на эти деньги. К тому же, такая "приличная" пенсия у него появилась только после получения звания заслуженного артиста. До этого ведущий получал чуть больше 20 тысяч.

"Благодаря тому, что у меня есть мои личные запасы, сбережения очень хорошие, я себе много чего могу позволить, но мне сейчас многого и не нужно. Честно говоря, все что можно было, я купил, заработал еще при советской власти", — поделился Амаяк.

Артист не скрывает, что хорошо зарабатывал во время международных гастролей, неплохо платили Рахат Лукумычу в казино в 90-е годы, а также во время съемок в кино. Акопян подчеркнул, что был "валютным артистом" в СССР, сдавал почти все заработанные за границей деньги государству, но и оставшегося процента хватало на безбедную жизнь, пишет "Газета.Ру".

"На одну пенсию жить — это очень скромно. Поскольку, объездив полмира, у меня была возможность зарабатывать хорошо, я откладывал. Эти накопления позволяют мне сегодня жить и больше не работать", — заключил иллюзионист.