МИД объяснил суть испытаний "Буревестника" и "Посейдона": Профессионалы поняли

В связи с испытаниями "Буревестника" и "Посейдона" европейские дипломаты не выражали озабоченность, однако "сигнал профессионалы поняли". Такое заявление сделал в среду, 29 октября, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Как пояснил дипломат, этот сигнал означает, что "у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности".

Что касается угроз бельгийского министра обороны Тео Франкена "стереть Москву с лица Земли", если российские ракеты будут применены против Брюсселя, Грушко отметил, что "серьезно это невозможно комментировать".

Замминистра предложил уточнить у Франкена, как именно "Бельгия собирается стирать с лица земли Москву", сообщает РБК.

Ранее в США признали, что новейшая российская ракета "Буревестник" способна без труда пробить американскую систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Это "может дать Москве потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями".

Что касается "Посейдона", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что это абсолютно новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности России. Глава государства указывал, что он обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и почти полной неуязвимостью для противника.