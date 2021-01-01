В Госдуме предложили полностью запретить делать ремонт по воскресеньям

В России предлагается установить законодательный запрет на проведение шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям, а также в общероссийские праздничные дни. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Государственной думы от партии "Новые люди".

В обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой парламентарии напомнили, что многие регионы, в чьем ведении находится установление "периодов тишины", разрешают шумные ремонтные работы по выходным и праздникам. Однако большинство людей из-за этого лишены нормального отдыха.

Так как с принятием единой федеральной нормы в этой сфере имеются затруднения, авторы инициативы предложили скорректировать СанПиН 1.2.3685-21. Это, по сути, станет общефедеральным ориентиром и обяжет субъекты Федерации скорректировать региональные законы о тишине, сообщает ТАСС.

В конце 2021 года в Москве приняли закон о преднамеренном нарушении тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что "речь идет только о хулиганских вещах, кратном превышении норм шума". Наказание грозит лишь тем, кто злостно и преднамеренно мешает горожанам спать, поскольку это "хамство беспредельное".

В Химках жители одного из многоквартирных домов долго страдали от соседа-крикуна — из его квартиры раздавались то крики и оскорбления, то протяжные песни и плач. В конце концов нарушителя привлекли к ответственности, тем более что мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов. Юристы рассказали, как правильно, с точки зрения закона, вести себя с такими неприятными соседями.