Амалия Гольданская вернулась из США в Россию: соскучилась по работе и хочет сниматься в кино

Амалию Мордвинову многие зрители запомнили по сериалу "Охота на Золушку". В "нулевые" сыгравшая в ленте главную роль актриса произвела настоящий фурор.

На волне успеха Амалия сменила фамилию, став Гольданской. Так звали третьего мужа-бизнесмена звезды сериала. Даже выйдя замуж в четвертый раз, она решила не менять звучную фамилию. От мужей у актрисы осталось не только имя, но и четверо детей. После последнего развода рыжеволосая красавица внезапно пропала с экранов.

Амалия просто бросила все и отправилась в Индию, постигать духовные практики, искать себя. Оттуда артистка, пережив ужасную трагедию, — после семи лет совместной жизни погиб ее возлюбленный, перебралась в США.

Актриса поселилась в Нью-Йорке, продолжила заниматься йогой и различными практиками. В России появлялась, но просто чтобы повидать знакомых. С кино Амалия завязала, говорила, что негоже многодетной матери заниматься непотребством на экране.

Но 28 октября Гольданская неожиданно появилась на премьере сериала "Константинополь". 51-летняя Амалия предстала перед публикой в элегантном нежно-розовом брючном костюме, непослушные волосы артистка собрала в высокую прическу. Выглядела Гольданская сногсшибательно.

"О причинах своего возвращения в Россию актриса не говорит. Но, судя по всему, в Москве она задержится надолго. Амалия дала понять, что у нее есть планы вернуться на экран. Актриса соскучилась по работе и хотела бы возобновить съемки. Хотя еще десять лет назад заявляла, что не собирается снова играть", — пишет "Комсомольская правда".