ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми автозаправочными станциями (АЗС) в Крыму. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 29 октября.

Антимонопольное ведомство сообщило, что в связи с этим было возбуждено дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива.

Также выданы предупреждения сетям автозаправок в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях, сообщается на официальном сайте ФАС.

Ранее сообщалось, что в Крыму возникли затруднения с обеспечением населения и гостей региона топливом. Крымским властям пришлось ввести норматив продажи топлива не более 20 литров в одни руки в сутки. При этом крымчанам обещали, что проблему окончательно решат до конца октября.

Еще в августе на фоне публикаций СМИ о том, что все больше субъектов Российской Федерации стали сообщать о нехватке топлива на АЗС, Министерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах.