Оскорбленная Люся Чеботина устроила жесткий отлуп Сергею Соседову: "Какой вы после этого критик?!"

Сергей Соседов в недавнем интервью сообщил, что, по его мнению, на российской эстраде есть артистки, которым там не место. В "черный список" музыкального критика попали певица Слава, у которой "только один хит", Анна Семенович, получившая от критика статус самой безголосой певицы России, Люся Чеботина и Клава Кока, "в творчестве которых нет ничего, кроме серости и пошлости".

Рассказывая о недостойных находиться на сцене артистках, Соседов довольно жестко прошелся по Чеботиной. По мнению историка музыки, Люся просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной "плюсовки".

"Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова ее роль, какие функции она там выполняет? Для меня явление под названием “Люся Чеботина” на нынешней российской эстраде — загадка века", — возмущался критик.

Исполнительница хита "Солнце Монако" высказывания Сергея Соседов увидела и молчать не стала. Люся устроила жесткий отлуп музыкальному критику. Певица считает, что Соседов показал свой непрофессионализм. Мол, критик не в состоянии оценивать артистов, и даже не понимает, когда они поют вживую, а когда "под фанеру".

В доказательство своих слов Чеботина опубликовала фрагмент выступления, где пела вживую. Певица стояла на сцене в пиджаке с острыми плечами и черных брюках — образ получился довольно сдержанный.

"Вы сидели в зале! И если вы не можете отличить живой вокал от плюса, то какой вы после этого критик? И да, что-то я не вижу на себе вульгарного образа. Протрите очки", — возмутилась Чеботина.