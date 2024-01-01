Газманов пообещал сделать фирменное сальто в 75 лет

Народный артист России Олег Газманов опроверг сообщения о якобы имеющихся у него серьезных проблемах со здоровьем. Как подчеркнул музыкант, это неправда.

В видео в своем Telegram-канале Газманов рассказал, что сообщения о якобы угрозе неподвижности настигли его в Могилеве, куда артист прилетел дать концерт.

В ответ на слухи о том, что врачи не разрешают делать сальто, шпагат и прочие акробатические элементы, Газманов напомнил, что сальто он крутит только при исполнении песни "Эскадрон". Певец отметил, что планирует вернуть эту песню в свой репертуар в 2026 году, когда ему исполнится 75 лет: "Надеюсь, сальто я тоже сделаю".

В остальном "все нормально, кроме позвоночника", рассказал Газманов, напомнив, что всегда откровенно рассказывал о проблемах по этой части, "как у большинства профессиональных спортсменов".

Супруга Газманова Марина подчеркивала, что Олег — "настоящий мужчина, который не ноет из-за некоторых превратностей судьбы". Об этом жена музыканта рассказала в 2024 году, когда Газманов перенес оперативное вмешательство на глазах.

Творчество Олега Газманова будут изучать в школах России — Министерство просвещения включило его песни в список патриотических произведений, которые предлагается изучать школьникам на уроках музыки в общеобразовательных учреждениях.