Медведев: "Посейдон" может рассматриваться как оружие Судного дня

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил всех друзей России с успешным испытанием аппарата "Посейдон", о котором стало известно в среду, 29 октября.

Как подчеркнул Медведев, этот новейший российский беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой и ядерным зарядом может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня, в отличие от ракеты "Буревестник".

В своем MAX-канале политик не удержался от шпильки в адрес главы бельгийского Минобороны Тео Франкена, отличившегося угрозами в адрес России. Медведев написал, что поздравляет "всех друзей России (и особенно – имбецила министра обороны Бельгии)".

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко отмечал, что испытания "Буревестника" и "Посейдона" являются сигналом, означающим, что "у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не наблюдал за испытаниями "Посейдона" лично, однако ему представили соответствующие доклады — глава государства внимательно отслеживал информацию.