Фура упала с моста и пробила железнодорожное полотно в Симферополе

Грузовик упал с моста в Симферополе неподалеку от железнодорожного вокзала и пробил полотно, пути были обесточены, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым 29 октября.

"Транспортное средство планируется к эвакуации", — добавили в ведомстве.

Водитель грузовика жив, но получил травмы, его госпитализировали.

Два поезда компании "Гранд сервис экспресс", отбывавшие из Крыма, были задержаны из-за падения фуры на пути. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.