Трамп заявил, что Республика Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

Южная Корея выплатит Штатам 350 миллиардов долларов за снижение таможенных пошлин, заявил Дональд Трамп 30 октября. Также дополнительные инвестиции южнокорейского бизнеса в Штаты превысят 600 миллиардов долларов, сказал Трамп.

Он добавил, что Южная Корея согласилась покупать американские нефть и газ "в больших количествах".

"Наш военный союз сейчас сильнее, чем когда-либо, поэтому я дал им добро на строительство атомной подводной лодки вместо старомодных, гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые есть у них сейчас", — добавил Трамп.