Развитие КНР не противоречит концепции "Сделаем Америку вновь великой", заявил Си Цзиньпин 30 октября на встрече с Трампом в Южной Корее.

Переговорщики Китая и США достигли базового консенсуса по решению основных проблем и добились обнадеживающего прогресса, заявил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин высоко оценил миротворческую деятельность Трампа. В то же время он отметил, что Пекин и Вашингтон не всегда сходятся во взглядах.

"Я думаю, мы уже договорились о многих вещах, и прямо сейчас мы договоримся еще о некоторых", — ответил президент США.