В корейском Пусане состоялся саммит лидеров США и Китая. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились на авиабазе Кимхэ. Переговоры продлились всего чуть более полутора часов - вопреки прогнозам журналистов. По завершении совместного заявления не последовало.

Открывая же встречу, президент Соединенных Штатов заявил, что её итогом может стать торговая сделка Вашингтона и Пекина. Также Трамп назвал своего китайского коллегу великим лидером великой страны и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут "замечательными на долгое время".

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул - он многие годы последовательно выступает за установление партнерства между странами. Также председатель КНР высоко оценил миротворческие усилия Трампа. По мнению канала CNN, любой исход саммита обернется победой для Китая, а переговоры положат начало новой эре.